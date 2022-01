Crecen los fallecidos

El reporte de ayer sobre el comportamiento de la pandemia trajo un número al que hay que prestarle atención. Se trata del total de muertes diarias por covid-19 que llegó a las 96 víctimas. Cabe resaltarse porque hasta ahora la propagación de la variante ómicron en Colombia había disparado velozmente los nuevos contagios diarios- ayer fueron más de 30 mil- pero los fallecimientos se habían mantenido en niveles alrededor del medio centenar.

Esta dinámica de los indicadores contribuyó a consolidar el mensaje de que la ómicron, si bien mucho más contagiosa que pasadas variantes, tenía un impacto más leve en la salud gracias, entre otros factores, a la vacunación masiva. Un solo registro no es suficiente para quebrar una tendencia tangible en las últimas dos semanas -que además está en sintonía con otros reportes- pero sí amerita un seguimiento y monitoreo más detallado.



Una cosa es el cuarto pico con contagios disparados pero una mortalidad controlada y otro escenario diferente es si esos registros de fallecidos empiezan a elevarse como lo hicieron los casos hace unas semanas. La reapertura de la economía, que el gobierno al igual que la mayoría de los gobiernos del mundo ha sostenido, inexorablemente conduce a mayores interacciones sociales y a una mayor exposición a la propagación del coronavirus en sitios de trabajo, espacios públicos y demás lugares de ocio o de asistencia masiva.



No sobra reiterar la necesidad de mantener las medidas de protección y los protocolos de bioseguridad a pesar de estar vacunados, incluso con esquema completo. El cuarto pico que hoy jalona ómicron aún no llega a su punto más alto y en cualquier momento la incertidumbre puede dispararse también. Convivir con el covid-19 es manejar esa incertidumbre.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda