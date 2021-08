Crecimiento con empleo

Colombia anunció el pasado viernes que durante junio logró seguir reduciendo la tasa de desempleo, la cual cerró el sexto mes del año en 14,4 por ciento. Pero esta es tan solo una de las distintas fotografías que se están viendo a nivel mundial en cuanto a la recuperación del mercado laboral, que durante el 2020 fue una de las aristas más importantes de la crisis económica, con una pérdida equivalente a 144 millones de trabajos en el año, según la Organización Internacional del Trabajo. La mejora no se completaría hasta el próximo 2023, según este mismo organismo internacional.



No obstante, bajo este panorama la velocidad de la recuperación se está dando a unas velocidades bien distintas entre las economías del mundo, con divergencias entre los países desarrollados y en muchos casos del mundo emergente. Por ejemplo, Estados Unidos llegó a rozar el 15 por ciento de desempleo (desde 3,5 por ciento antes de la crisis), y apenas un año después ya ha regresado a una tasa de 5,9 por ciento, que seguirá bajando.



La Unión Europea registró un desempleo de 7,1 por ciento en su último reporte, mientras que algunos países del bloque tienen mejores datos, como Alemania, cuyo indicador está ya en 5,7 por ciento.



Y en Latinoamérica, también se ven las diferencias. Mientras que Chile ya logró bajar su desempleo a 9,5 por ciento, Brasil no ha logrado revertir apenas la tendencia y sigue con una tasa de 14,6 por ciento.



Esta mejora laboral es reflejo del repunte económico que viven los países, entre ellos Colombia. No obstante, se debe seguir trabajando para evitar que se materialice un escenario de aumento dinámico del PIB sin creación de empleos y que no logre crear puestos para mujeres y jóvenes. El riesgo existe.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda