Cuidar la confianza

Ayer, tras regresar de sus interrumpidas vacaciones, la alcaldesa de Bogotá Claudia López anunció la cuarentena total para la ciudad así como otra ronda de restricciones. En su exposición de las razones detrás del regreso de los confinamientos, la burgomaestre aseguró que el incremento de los contagios podría obedecer a la presencia de la nueva cepa del coronavirus, proveniente del Reino Unido.



“Hay un factor adicional: la nueva variante de covid-19 debe estar ya circulando en Bogotá”, afirmó la mandataria local. López señaló además a Usaquén como un territorio donde esa cepa estaría impactando. “Esta es la localidad donde más llegan pasajeros de vuelos del exterior. Lo que nos da más indicios”, concluyó la alcaldesa.



No obstante, un poco más tarde, el Instituto Nacional de Salud (INS) desmintió esa afirmación al asegurar que no se han detectado oficialmente señales de esa variante del coronavirus del Reino Unido en el país. Horas después, la propia alcaldesa López admitiría en la red social Twitter que no hay prueba de la nueva cepa pero insistiría en sus indicios sobre la mayor carga viral y transmisibilidad, al igual que su secretario de Gobierno.



Más allá de los inevitables ataques de los opositores de la alcaldesa- que la acusan de querer desviar el debate sobre sus vacaciones-quedó en evidencia la necesidad de una comunicación distrital más cuidadosa y basada en evidencia científica cuando de señalar responsables, explicar tendencias o identificar causalidades dentro de la pandemia se refiere.



La alcaldesa de Bogotá goza de buena imagen y credibilidad dentro de los capitalinos y ha ejercido un liderazgo, muchas veces en contrapeso y contraposición del Gobierno Nacional. No solo para justificarles el regreso al encierro a millones de capitalinos sino también para explicarles la vacunación, la comunicación del Distrito Capital durante el 2021 será fundamental. Por eso, Claudia López y su equipo de gobierno deben cuidar hacia futuro ese grado de confianza que hoy disfrutan.



framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda