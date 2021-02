Aunque es difícil ver aún la luz al final del túnel en el que la pandemia metió al mundo entero el año pasado, varios ‘brotes verdes’ invitan a mirar hacia delante con un moderado optimismo.



El principal de ellos, sin duda, es la vacunación. Hasta ayer, 92 países han empezado a inmunizar a sus poblaciones, y se han aplicado 209 millones de biológicos. En Colombia casi se bordean las 50.000 y se tienen disponibles varias decenas de miles por administrar entre los ciudadanos.

El otro factor positivo es que desde hace ya varios días, el número total de nuevos contagios y de muertes diarias claramente se está desacelerando, algo que salvo pequeños descensos a finales del año pasado, no había ocurrido desde el inicio de la pandemia.



Las cifras compiladas muestran que mientras que en los primeros días del año se llegó a un máximo de casi 880.000 nuevos contagios en una sola jornada, la tendencia desde ese 7 de enero no ha hecho más que disminuir, hasta los 288.787 casos que se registraron este lunes, datos similares a los que se registraban a finales de septiembre y principios de octubre.



Y las cifras de fallecidos apuntan en la misma dirección: frente a los casi 18.000 muertos que se registraban a mitad de enero, en el mundo ayer se presentaron 7.000, que si bien siguen siendo demasiados, son menos de la mitad que hace apenas un mes.



En Colombia hemos visto también cifras positivas, pues aunque se dieron repuntes después de las festividades de Navidad y Año Nuevo, ese rebrote nunca se llegó a consolidar como sí lo hizo en Europa o Estados Unidos.



Sin duda estos son datos para el optimismo, aunque no hay que bajar la guardia, se está mejorando, pero hasta que no haya una vacunación masiva, el riesgo no se irá.