Desescalar sin finalizar

La crisis entre Estados Unidos e Irán continuó desarrollándose ayer, tanto en Washington como en Teherán. Después de los ataques con una veintena de misiles iraníes a varias bases estadounidenses en Irak, los líderes de ambos países enviaron mensajes públicos de desescalamiento del conflicto.



Si bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un paquete de sanciones contra el régimen de Teherán, no hizo ningún llamado a nuevas acciones militares contra los iraníes. El ayatolá, Ali Jameini, por su parte, calificó los ataques de su país contra las bases norteamericanas como una “cachetada” al gobierno Trump, pero tampoco anunció futuras operaciones armadas.

Estas manifestaciones de lado y lado enviaron la señal al mundo de que ambas partes están activamente restringiendo sus opciones militares. En otras palabras, están alejándose del punto de no retorno del conflicto, vía desescalar las hostilidades.



Los mercados internacionales también han interpretado las posturas de ambos países como una reducción en la posibilidad de la guerra –que innegablemente estuvo cerca–. De hecho, que los iraníes hayan atacado directamente a los militares estadounidenses en Irak y no mediante sus milicias y grupos terroristas aliados es una muestra inequívoca del golpe que significó la muerte del general Soleimani.



Sin embargo, este desescalamiento no significa el fin del conflicto. Irán probablemente continuará en su objetivo de expulsar a Washington del Medio Oriente mediante ataques y acciones de sus aliados en distintos países. Estados Unidos, a su vez, mantendrá la presión a Teherán para impedir su capacidad nuclear.



Lo más probable es que el territorio de Irak siga siendo el espacio donde Trump y el ayatolá sigan moviendo sus fichas militares. El mundo ha ganado un respiro ante la cercanía de una confrontación, que se sabría cuándo se desata, pero no cómo terminaría.