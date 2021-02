‘Destrabar’ el cannabis

Hace pocos días representantes de la industria de la marihuana medicinal- tanto empresas como cultivadores pequeños y asociaciones médicas y de pacientes - enviaron una carta al presidente Iván Duque para que el Gobierno autorice la exportación de la flor seca del cannabis. Para los firmantes el actual marco regulatorio colombiano está generando que la autoexclusión de un creciente mercado global.



La normatividad nacional autoriza las ventas al exterior de semillas y plantas para fines cientificos y se enfoca en estimular la producción de derivados y extractos, que contienen mayor valor agregado y requieren más innovación. No obstante, ha sido lento el proceso para crear el mercado de esos productos derivados y la mayoría de la industria está urgida de una fuente más dinámica de ingresos.



Hace unos pocos años, tras pioneros avances legislativos y regulatorios, el cannabis se proyectaba en Colombia como un sector con un gran potencial de atracción de inversión extranjera, generación de empleo formal, integración con pequeños cultivadores en zonas de conflicto, inversión y desarrollo. De hecho, en los últimos cinco años las inversiones alcanzaron alrededor de 450 mil millones de dólares mientras las exportaciones registraron 4 mil millones de dólares.



Mientras el impulso inicial de esta naciente industria local se frena en medio de restricciones como la exportación de flor seca, otros países, productores y compradores, adaptan sus legislaciones y normas para aprovechar la “bonanza” global de la marihuana. La ventana de oportunidad no solo se está cerrando sino también el aire financiero para el sostenimiento de muchas empresas de cannabis.



El Gobierno debe mantener su intención tanto de estimular la creación de un sector de cannabis con innovación y valor agregado como de fortalecer la vigilancia y seguridad. Lo anterior no se pone en riesgo al permitir exportar la flor para mejorar los ingresos de empresas y cultivadores de todos los tamaños.



