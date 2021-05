Detener la violencia

Han sido siete días en los que las protestas ciudadanas no solo han hundido el proyecto de reforma tributaria y forzado la renuncia del ministro de Hacienda, sino también desembocado en violentas jornadas, bloqueos a las ciudades y un saldo de más de una veintena de muertos en todo el territorio nacional. La tarea más prioritaria hoy por parte del Gobierno Nacional y de todos los actores políticos, sociales y económicos de la Nación es frenar la violencia.



Detener los actos violentos implica, en primera instancia, tanto la protección de la vida como la investigación de los abusos de autoridad, desmanes, actos vandálicos, desapariciones y violaciones de Derechos Humanos que mancharon las manifestaciones pacíficas.



Implica asimismo frenar todas las acciones que desembocan en incertidumbre, no sólo física sino económica en los colombianos. Las jornadas de paro han afectado dramáticamente los suministros de alimentos y de otros productos básicos, como el oxígeno médico en medio de la pandemia, a las ciudades. El caso de Cali es dramático: desabastecimiento en los supermercados e impactos en las industrias avícolas y agropecuarias.



Otra faceta de la violencia del paro se refleja en los bloqueos en carreteras, aeropuertos y vías urbanas. Los sistema de transporte masivo, ya quebrados por las medidas sanitarias de pandemia, no solo perdieron un salvavidas financiero incluido en el hundido proyecto de reforma tributaria, sino también fueron atacados e incendiados por manifestantes.



Sin negar el rol que cumple la protesta pacífica en la democracia, la violencia contra los seres humanos, las actividades económicas y los suministros vitales de la población no tiene ninguna justificación.



framir@portafolio.co

​Twitter: @pachomiranda