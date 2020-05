Mañana Colombia celebra el Día de la Madre. Esta es una festividad tradicional donde se combinan la conmemoración familiar a las madres y abuelas; una intensa actividad para el comercio, restaurantes y entretenimiento y, lamentablemente, altos registros de violencia intrafamiliar, riñas y homicidios.



Las actuales medidas de confinamiento por la pandemia del coronavirus forzarán en este 2020 un extraño y sin antecedentes Día de la Madre. En primer lugar, si bien millones de familias en el país están confinados en sus casas, muchos colombianos no tendrán la posibilidad de visitar a sus madres ni las familias extendidas, que incluyen abuelas y tías, podrán reunirse para celebrar.



Segundo, la propagación de la covid-19 ha cerrado al público restaurantes, discotecas, cines, centros comerciales y demás establecimientos que registraban picos de actividad y ventas alrededor de esta celebración.



Estos distintos sectores han inventado estrategias para que la caída de ingresos no sea mayor pero el aislamiento dificulta el comercio asociado a este día. Hasta los floricultores, con ventas al exterior durante el mes de mayo, expresan dudas sobre el comportamiento de las ventas.



Por último, el Día de la Madre se había convertido tristemente en una de las jornadas más violentas del año en el país. De acuerdo a Medicina Legal entre 2009 y 2018, 1.493 personas fueron asesinadas durante el fin de semana del Día de la Madre. El año pasado la Policía Nacional reportó más de 67 muertos y 170 heridos.



Desafortunadamente la cuarentena no sólo exacerba las inequidades de género como el trabajo doméstico sino también la violencia intrafamiliar. De hecho, solo en Bogotá la Alcaldía ha atendido 7.743 casos de violencia contra la mujer durante el confinamiento.



Sin la posibilidad de visitar un restaurante, comprar un regalo, disfrutar un almuerzo familiar e incluso tomar alcohol, será una celebración distinta. Pero también este Día de la Madre en confinamiento dará la oportunidad de concentrarse, sin distracciones, en las homenajeadas.

​Francisco Miranda Hamburger

