Doing business: sigue la tarea

Esta semana fue publicado el informe Doing Business 2020, elaborado por el Banco Mundial y que mide las regulaciones para hacer negocios en 190 países. Colombia tuvo un desempeño agridulce: mejoró en la puntuación pero cayó dos puestos en el ranquin, del 65 al 67.



El Doing Business, junto con el índice de competitividad del Foro Económico Mundial y el del Instituto para el Desarrollo de la Gerencia, constituyen tres reconocidas mediciones internacionales sobre cómo está Colombia en estas áreas. Una mirada al desempeño del país en los tres indicadores refleja una indiscutible tendencia de mejora sin dejar de lado los inmensos retos que enfrenta el sector privado nacional.

Estos escalafones registran consistentemente a Colombia como el tercer país latinoamericano más competitivo después de Chile y México (Puerto Rico empató con Colombia en el Doing Business 2020).



El informe del Banco Mundial aplaude los avances que el Estado ha adoptado en normas y regulaciones que faciliten los negocios. Sin embargo, áreas como el pago de impuestos, el comercio transfronterizo y el cumplimiento de contratos jalan hacia abajo la puntuación nacional.



A pesar del despliegue de positivas iniciativas para reducir trámites y barreras como el programa “Estado Simple, Colombia Ágil”, las empresas colombianas siguen sometidas a la burocracia y a la tramitomanía. Ese paquete de medidas tomadas en el último año aún no mueven notablemente la aguja de estos indicadores.



Es justo reconocer el alto nivel de compromiso de la administración Duque con las políticas para mejorar la competitividad, facilitar los negocios y aliviar las cargas para las empresas. Lograr grandes saltos en estas mediciones internacionales no es tan sencillo por la multiplicidad de variables en consideración.



Más que los puestos en los escalafones, lo clave son las puntuaciones que el país obtiene y éstas vienen subiendo. La hoja de ruta para mejorar la competitividad de nuestra economía, que une al Gobierno, el sector privado y la sociedad, debe continuar.