Dólar, por las nubes

La tasa representativa del mercado (TRM) cerró en 4.605,19 pesos, tras cerrar el jueves pasado en 4.627 pesos, el registro de un nuevo pico histórico. La fortaleza del dólar frente no solo al peso colombiano sino a muchas monedas del mundo, incluidas divisas de países desarrolladas, ha sido un fenómeno impulsado por varios factores: el alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, los vientos de recesión que afectan la economía global y los efectos de la guerra rusa en Ucrania.

Es indiscutible la existencia de impulsadores de naturaleza global al precio del dólar en Colombia con consecuencias sobre el comercio exterior, la inflación de productos básicos como alimentos y energía y las políticas monetarias de la mayoría de países. No obstante, en el caso del pico del pasado jueves, motivos locales también influyeron.



La respuesta del presidente Gustavo Petro, vía unos trinos en la red social Twitter, a la subida de tasas del Banco de la República, que incluyeron comentarios sobre un eventual control de los llamados ‘capitales golondrinas’, propulsó el cohete del dólar.

Los mensajes del primer mandatario acerca de controlar la salida de capitales no fueron bien recibidos por los mercados y agravaron la ya de por sí profunda debilidad del peso colombiano ante el dólar.



A lo anterior se deben añadir las referencias a la inoperancia de la subida de las tasas de interés por el Emisor para controlar la inflación y otros comentarios sobre la política económica, la industria petrolera, entre otros. La Casa de Nariño debe entender que esas opiniones presidenciales en materia económica y sobre sectores productivos no pasan desapercibidas por los mercados y envían delicadas señales con consecuencias.



Desde la llegada al poder de Petro el dólar se ha mantenido en niveles altos por condiciones externas, pero también por incertidumbres generadas internamente.

Aunque el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, salió a desmentir que el Gobierno contemplara “controles cambiarios o impuestos a los ingresos de capital extranjero”. El dólar sí bajó el viernes tras esas declaraciones, pero siguió por encima de 4.600 pesos.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda