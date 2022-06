Economía y deporte

Hace unos días el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Ministerio de Deporte presentaron un reporte con las cifras oficiales que este sector contribuye al total de la economía colombiana. De acuerdo a la cuenta satélite del deporte, las actividades de esta naturaleza han venido aportando alrededor del 0,25 por ciento del PIB nacional, cerca de unos 4 billones de pesos.

Los datos más recientes, que son de 2020 cuando irrumpió la pandemia, reflejaron la esperada caída de los productos asociados al deporte: artículos deportivos, calzado, servicios de promoción, funcionamiento de instalaciones deportivas y la oferta pública de estos servicios.



Según la ‘Encuesta Nacional de Uso del Tiempo’ del Dane, solo el 11,5 por ciento de la población colombiana practica diariamente alguna actividad física o va al gimnasio y uno de cada cuatro personas realiza actividades físicas con el objetivo de sentirse mejor.



Si bien estas cifras requieren una mayor actualización, la cuenta satélite del sector constituye un insumo clave para el diseño e implementación de mejores políticas públicas para el deporte colombiano. Evidentemente este es un buen ejemplo sobre la máxima de que lo que no se mide, no se puede mejorar.



El Gobierno Nacional necesita no solo más sino también mejores datos e información sobre la práctica deportiva en el país que robustezcan los programas y los presupuestos para el sector. Con una base como la publicada, en próximos años se podrá cuantificar si este sector económico también experimentó su reactivación y en qué rubros y categorías.



