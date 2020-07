EEUU: “La economía, estúpido”

La economía de los Estados Unidos experimentó en el segundo trimestre de 2020 la peor contracción registrada desde 1947. De acuerdo a datos oficiales del departamento de Comercio de ese país, la principal economía del mundo se desplomó en un 32,9 por ciento anualizado, es decir, un 9,5 por ciento en comparación con el trimestre anterior.

Esta caída en la actividad productiva llega en momentos en que Estados Unidos lucha por contener rebrotes del coronavirus y sigue encabezando el listado de países con más contagios- unos 4,3 millones- y un mayor número de fallecidos- alrededor de 150 mil.



Tras un desplome en el mes abril, las reaperturas graduales en distintos estados ayudaron a la economía a enviar señales positivas en materia de empleo y consumo. No obstante, los rebrotes de la covid-19 condujeron a cerrar nuevamente los negocios y pisaron el freno a esta incipiente reactivación económica, como lo confirman estos datos oficiales.



La situación en Estados Unidos ratifica que, sin medidas sanitarias eficaces que controlen o reduzcan el ritmo de la enfermedad, las economías no podrán reactivarse con todo su potencial.



Este pobre desempeño económico no solo le quita al presidente Donald Trump el principal mensaje para su campaña reeleccionista sino que amenaza su eventual victoria en los comicios de noviembre próximo. A menos de 100 días de las elecciones, cabe recordar la famosa frase del estratega demócrata James Carville en la campaña de Bill Clinton en 1992: “La economía, estúpido”.



Durante el gobierno Trump, la economía estadounidense rompió el récord del período más largo de expansión económica y llegó al punto más bajo de desempleo en 50 años.



Hasta que llegó el coronavirus, la agenda económica era la carta más poderosa de Trump para ganar las elecciones presidenciales de este año. Hoy, con la peor caída, el desempleo creciendo y el coronavirus sin control, la reelección no se ve tan clara.