En tan solo unos meses, el Brexit cumplirá su quinto aniversario desde que los británicos decidieron en referéndum abandonar la Unión Europea, y aunque parecía que al final del año pasado el camino del proceso se despejó cuando ambas partes llegaron a un acuerdo definitivo para su divorcio, ayer se volvió a complicar esa separación, tanto así que en esta ocasión entrará en escena la justicia.



Tal como se venía anunciando, la UE inició ayer acciones legales contra sus exsocios británicos, pues acusa al gobierno de Boris Johnson de incumplir con cláusulas importantes del acuerdo de salida del bloque.



Desde la óptica de Bruselas, Reino Unido incumplió el pacto del Brexit al extender los controles en la frontera con Irlanda, un movimiento que el club de los 27, pone en riesgo el Acuerdo del Viernes Santo, firmado en 1998, con el que se alcanzó la paz en la isla.



Más allá del inicio de estas medidas legales, algunos expertos han alertado sobre la posibilidad de que un deterioro en la relación acabe con el acuerdo y resucite los temores de una ruptura abrupta entre ambos, los cuales se creían enterrados. No hay que olvidar que hoy en día, el Parlamento Europeo aún no ha dado su visto bueno al pacto de retirada.



Una contienda legal entre la Unión Europea y Reino Unido, y los hipotéticos problemas que podría sufrir el acuerdo del Brexit, parecen no afectar mucho a un país como Colombia, pues es un problema lejano. Pero en una economía globalizada como la actual, choques de esa magnitud se sienten en todas partes. No hay que olvidar el peso que tienen ambas potencias, y que el Brexit fue, durante estos más de cuatro años, uno de los focos de incertidumbre global. Aunque parecía terminado, este es el cuento de nunca acabar.

