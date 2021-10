El ‘desquite’ del comercio

Se está llevando a cabo en Cartagena el Congreso de Fenalco. El comercio es uno de los sectores con el que se puede recorrer de manera fiel tanto el impacto de la pandemia como las dinámicas de la reactivación y los retos que se vienen en los próximos meses.



Los establecimientos comerciales en capitales y municipios intermedios estuvieron entre los más golpeados por las medidas restrictivas en la lucha sanitaria, así como por las protestas y cierres del paro nacional.

Y han sido también las actividades del comercio las que, liberadas de esos cierres y bloqueos, las protagonistas no solo del jalonamiento de la economía sino también de la creación de puestos de trabajo. De hecho, en el informe de mercado laboral del Dane ayer, la mejora en la dinámica de empleabilidad femenina responde en buena parte por el aumento de los puestos de trabajo para mujeres en la rama del comercio.



Por ese peso en la doble reactivación económica y de empleos, es de la mayor relevancia las perspectivas de los comerciantes sobre el último trimestre que empieza hoy. A partir de octubre se viene una seguidilla de fechas comerciales- tres días sin IVA, Halloween, Black Friday, Cyberlunes y Navidad- en los que se pondrá a prueba la recuperación de la economía nacional, vista desde el consumo de los hogares. E incluso desde la misma sensación optimista en este último tramo del 2021.



No obstante, los comerciantes hacen un llamado de alerta sobre la inseguridad urbana que las autoridades locales deben convertir en prioridad.



No es aceptable que se pase del encierro en las casas por el miedo al contagio al encierro en las casas por el miedo a los robos y hurtos en restaurantes, comercios y espacio público. Esta es una amenaza que hay que combatir.



Francisco Miranda Hamburger

