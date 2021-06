El diálogo no puede parar

Al momento de escribir estas líneas las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro continúan suspendidas por decisión unilateral de este último. La justificación de los bloqueos ilegales por parte de los promotores de las protestas y la decisión del Ejecutivo de implementar la asistencia militar a las ciudades, entre otros puntos, mantienen la distancia entre las partes y generaron la suspensión del proceso.



El balance de las conversaciones es pobrísimo. El Gobierno y los impulsores del paro ni siquiera se han puesto de acuerdo en un documento de garantías para la movilización, previo a la instalación oficial de la mesa de negociaciones. En otras palabras, el pliego de peticiones y demandas del Comité que promueve las protestas no ha comenzado aún a discutirse. Tampoco hay ninguna definición sobre el urgente levantamiento de los cierres ilegales de vías que, aunque ya en menor intensidad, siguen asfixiando la economía, en especial la del suroccidente del país.



Toda Colombia -el Gobierno, los promotores, la oposición, la economía, las empresas y los más pobres- pierde con la congelación del diálogo. Tras 41 días de paro, más de medio centenar de muertos y pérdidas billonarias entre los 6,1 y los 10,8 billones de pesos, la ganancia política de una supuesta “dilatación” de las conversaciones es pírrica para las partes.



En medio del tercer pico de contagios y tras haber perdido el momento más alto de su legitimidad, el Comité del Paro abraza la justificación de los bloqueos mientras estos cierres pierden apoyo popular. El Gobierno, por su parte, acierta en trazar una línea roja para evitar asfixiar la economía. Pero, ante el respaldo de la sociedad a las razones del descontento popular, serán inevitables algunas concesiones.



La convocatoria de los promotores del paro a una 'toma de Bogotá' para este miércoles llega en momentos en que las alertas sanitarias están disparadas y las ciudades arrancan una fase de reapertura. El diálogo no puede parar, las partes deben retornar a las conversaciones y los bloqueos ilegales deben levantarse, así como el fin de toda la violencia. Cada día que pasa las pérdidas económicas y políticas crecen.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda