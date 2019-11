El dólar en medio del paro

En Los primeros días de protestas ciudadanas, el dólar no sintió el paro. Incluso el viernes pasado y el lunes, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) cayó hasta los 3.410 pesos. Sin embargo, la prolongación de las movilizaciones y la convocatoria de paro nacional de este miércoles empujó la divisa estadounidense, que alcanzó el precio más alto de la historia.



Con una subida de 33 pesos frente a la TRM del día anterior, el dólar llegó a un máximo de 3.524 pesos y cerró a 3.502 pesos. Si bien hay factores externos que empujan el alza, como el mayor dinamismo del esperado que registró la economía de Estados Unidos, este récord histórico viene impulsado por el paro y las jornadas de marchas ciudadanas.



La conexión entre las protestas en todo el país y el precio del dólar reflejan la incertidumbre que los inversionistas están experimentando en días recientes. Uno de los aspectos inciertos está en la capacidad del Gobierno de alcanzar pronto algún tipo de acuerdo con los promotores del paro nacional que desactive las manifestaciones.



Otro tiene que ver con la duración y el sostenimiento del estallido social. Hoy se cumplen ocho días consecutivos de protestas y manifestaciones en las principales ciudades, con afectaciones al orden público, las actividades económicas y los sistemas de transporte masivo, y el fervor del descontento urbano no parece dar muestras de ceder.



Todo lo contrario. La trágica muerte de Dilan Cruz por un artefacto de la Policía y otros ataques reportados a otros jóvenes y también a miembros de la Fuerza Pública enardeció los ánimos de las marchas callejeras y de los cacerolazos contra el Gobierno.



El diálogo con los promotores del paro avanza lento mientras que no ganan tracción las medidas sociales de la nueva reforma tributaria ni tampoco el proceso de Conversación Nacional. Si bien el paro ya está despertando rechazo y hastío en algunos sectores de la sociedad, no hay una hoja de ruta clara para superar la situación y ya se empezó a sentir.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda