El dominio digital

El debate acerca de la dominancia tecnológica no es nuevo, pero dada la importancia que ha cobrado el mundo digital para la economía, especialmente con los avances en la pandemia, es un tema que no se debe echar en saco roto.



Sobre todo, porque pese a las investigaciones y multas que han adelantado las autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea contra las grandes empresas, la tendencia hacia la concentración no se ha frenado.

Un informe que publicó ayer la Unctad da cuenta de ello. El reporte señala, entre otros descubrimientos, que Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tencent y Alibaba tienen un dominio prácticamente total del mundo digital por su control de los datos.



Eso hace que la ventaja competitiva sea abrumadora: por ejemplo, la agencia de la ONU apunta que en términos de publicidad, tan solo cinco de esas empresas llegarán el año que viene a obtener el 73 por ciento de toda la inversión en publicidad digital global.



Y lo mismo ocurre a nivel de los países. El reporte resalta que las dos potencias económicas más grandes, Estados Unidos y China, cuentan con más del 50 por ciento de los centros de datos a nivel internacional, el 70 por ciento de los investigadores de inteligencia artificial y el 94 por ciento de los recursos para financiar la creación de ‘startups’.



Más allá de las consecuencias corporativas y de negocio, en las que estas grandes tecnológicas incrementan más que ninguna otra sus ganancias y su valor de mercado, detrás hay un riesgo que es más preocupante para países como Colombia, que es el hecho de que esta brecha crezca hasta el punto en el que haya una situación de dependencia y de subdesarrollo tecnológico frente a los más ricos. Esos riesgos no se deben olvidar.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda