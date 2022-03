Siempre que se presenta una alza en el precio internacional del petróleo, desde Colombia se destaca el beneficio que tendrá este movimiento en mayores ingresos por cuenta de la producción y venta de este hidrocarburo, aunque obviamente muchas veces esa buena noticia tarda en verse reflejada en las cuentas.

No obstante, ayer el Dane presentó sus cifras de exportaciones del primer mes del año, en las cuales esto se hizo más evidente. En enero las ventas al exterior crecieron 44,8 por ciento frente al 2021 y 10,6 por ciento respecto a inicio del 2020, cuando la pandemia aún no había golpeado a la economía nacional.



Dentro del reporte, llama la atención el crecimiento de 71,6 por ciento en las exportaciones de combustibles y los productos de las industrias extractivas, pues si bien el petróleo no es el único con alzas importantes -también destacan otros como el carbón o los metales-, claramente su aporte no se puede negar.



El valor de las ventas de crudo al exterior creció 34,1 frente al mismo periodo de 2021, mientras que los despachos en términos de volumen y cantidad tuvieron una baja de 9 por ciento en este mismo lapso. Lo que está detrás de esta paradoja es que mientras que en enero de 2022 el precio del petróleo registró un promedio de US$85,57 el barril, en el mismo mes de hace un año ese indicador era de tan solo US$55,32 por unidad.



Ejemplos como los mayores ingresos por exportaciones de crudo siguen mostrando que esta industria es fundamental para Colombia. No obstante, es clave tener presente la necesidad de aprovechar la bonanza actual, por corta que pueda ser, para seguir acelerando la hoja de ruta de inversión en otras energías limpias y sostenibles de futuro. El efecto del petróleo no dura para siempre.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda