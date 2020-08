El empleo y los alcaldes

Un reciente informe del Dane sobre el mercado laboral desde las regiones refleja que el impacto del desempleo ha sido mayor en las grandes ciudades.



El crecimiento más dramático lo experimentaron la región central- que cubre Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila y Caquetá- y Bogotá con aumentos de 5,5 por ciento en comparación con el año pasado. De hecho, las 13 ciudades principales y áreas metropolitanas reportaron una pérdida de más de 2,5 millones de puestos de trabajo en el trimestre abril-junio de este año.



La naturaleza de la crisis económica desatada por el coronavirus golpea precisamente las grandes urbes, y en especial, los sectores de sus economías que tanto dependen como sacan beneficios de la aglomeración. Esa misma concentración de riqueza, actividad productiva y oportunidades de trabajo y estudio que representan las metrópolis nacionales hoy conspira, por las medidas sanitarias y el distanciamiento social, contra las posibilidades de reactivación sectorial.



La dimensión de la problemática del desempleo y la informalidad en medio de la crisis demanda medidas extraordinarias. En seis meses Bogotá, por ejemplo, perdió 578 mil puestos de trabajo. El Plan de Desarrollo de la capital de la República aspira a generar medio millón de empleos en un período de tres años o más.



Tradicionalmente las administraciones locales no se han preocupado por la generación de empleo. Las razones no son menores: un abanico más limitado de herramientas de política económica, un énfasis en obras y en seguridad urbana y mejores resultados políticos por logros sociales y de movilidad.



El desafío del empleo es de tal magnitud que no puede recaer únicamente en los hombros del Gobierno Nacional o en los esfuerzos de un sector empresarial, golpeado por la pandemia. Hablar de recuperación económica local es hablar de empleo, tal como lo ha venido haciendo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Pero se necesitan ideas y propuestas que vayan más allá de la infraestructura y aprovechen las ventajas urbanas.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda