El frente empresarial por Ucrania

No son pocas las sorpresas que han generado los diez días de la invasión rusa a territorio ucraniano. Una de ellas, por ejemplo, ha sido la unidad de EE. UU. y de la Unión Europa en el despliegue de duras sanciones económicas contra Rusia que ya están impactando el funcionamiento de la economía rusa desde el sistema bancario de pagos internacionales Swift hasta el desplome del rublo pasando por prohibiciones al banco central de Moscú.

Otra ha sido la reacción de decenas de conglomerados europeos y norteamericanos frente al conflicto bélico. Un buen número de reconocidas multinacionales no solo han expresado el respaldo a las medidas económicas de las potencias occidentales contra Moscú sino también están tomando decisiones con respecto a sus actividades en territorio ruso. Si bien las sanciones no son un arma nueva en el arsenal económico de los países para responder a acciones de otros, respuestas de esa naturaleza no surgen tan rápidamente. El mapa de los sectores y países de origen involucrados es amplio.



La European Round Table for Industry (ERT), organización que acoje a unas 70 de las más grandes empresas europeas, manifestó su apoyo a las medidas contra el Kremlin. En la ERT están tanto la danesa Maersk como la española Telefonica, la alemana BMW y la británica AstraZeneca, entre otras. Al otro lado del océano, Ford suspendió una alianza con una firma rusa, Apple frenó sus ventas, Boeing no suministrará repuestos a aerolíneas rusas, entre otras.



Ni el ‘boicot’ de estas empresas ni las sanciones financieras y económicas podrán detener el avance territorial de las tropas rusas. Tampoco serán capaces de impedir que la supremacía militar de Moscú termine por imponerse en Ucrania. Pero es destacable la conformación de este ‘frente’ corporativo que se expresa por ahora en suspensión de operaciones, freno de alianzas y proyectos y, en algunos casos, cierre de oficinas y retiro del país.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda