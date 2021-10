El gigante se frena

Esta semana se conoció un dato que, en pleno proceso de recuperación económica, no supone una buena noticia ni para el mundo ni, por descontado, para Colombia.



China, que es la segunda potencia mundial y de ella depende gran parte del dinamismo a nivel internacional, presentó su producto interno bruto (PIB) para el tercer trimestre, el cual mostró un importante freno hasta registrar un avance de 4,9 por ciento en términos anuales, es decir, frente al mismo periodo de un año antes.

Esta caída, no obstante, no toma por sorpresa a nadie en la economía global, pues la producción en este periodo ya asume algunos de los principales problemas que ha aquejado el gigante asiático, como son la importante crisis de Evergrande y del sector inmobiliario en el país, y también las dificultades que ha generado la escasez energética en esa nación, que es el mayor consumidor de materias primas en el planeta.



Eso sí, que China presente un menor crecimiento es un factor que no deja de ser preocupante para todos.



Por un lado, este dato sigue confirmando la tendencia a la baja que han venido pronosticando los organismos internacionales tanto para la economía mundial, como para Estados Unidos y el país asiático, los cuales han recortado sus previsiones en las recientes revisiones que han lanzado.



Y por el otro, como es lógico, si China crece a un ritmo menor, el consumo de bienes y servicios de todo tipo, la demanda de hidrocarburos como petróleo y carbón, y el aporte que ese país tiene para otras industrias como el turismo, se va a ver reducido.



Y precisamente Colombia se ha visto beneficiada con algunos de esos buenos comportamientos desde el gigante asiático en lo que va de 2021, por lo que el país no puede perder de vista que lo que pase en China, también se sentirá en la economía nacional.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda