El golpe regional

Con un desplome de 6, 8 por ciento del PIB, el 2020 fue el peor año de la economía colombiana desde que se llevan las cuentas. Ayer el Dane reportó los datos de los 32 departamentos más Bogotá, la fotografía del comportamiento regional del país en el año de la pandemia.

Como era de esperarse, las tendencias globales y nacionales se reflejaron en los entornos regionales colombianos. Por ejemplo, el PIB de La Guajira fue el que más cayó el año pasado con un 26,9 por ciento -casi 4 veces más que el total nacional- y el del Cesar, el tercer desplome más grave, con 16,9 por ciento. La dependencia de la explotación de carbón en ambos departamentos se tradujo en estas duras caídas.



Otras regiones petroleras como Putumayo y Casanare también registraron contracciones de 14,2 por ciento y 10,3 por ciento respectivamente. El segundo departamento con peor desempeño fue San Andrés con 22,9 por ciento. Además de la destrucción del huracán Iota a fines del año pasado, la parálisis del turismo impactó con severidad la economía isleña.



Las economías regionales más grandes tuvieron comportamientos ligeramente distintos. Mientras Antioquia, Cundinamarca, Atlántico y Valle del Cauca cayeron menos que el total nacional, Bogotá estuvo muy cerca -6,4 por ciento- mientras Santander registró una contracción de 8,3 por ciento y Bolívar de 10,8 por ciento. Al otro lado del balance, Arauca, Chocó, Caldas y Nariño sufrieron las caídas más moderadas.



Este mapa ratifica que, a pesar del choque, las economías regionales no lo absorbieron de igual manera -incluso algunas profundizaron contracciones antes de la irrupción del virus. No hay una reactivación única para un desplome económico único. La recuperación económica debe contemplar en sus estrategias esos énfasis locales y esas dinámicas regionales para que no termine concentrada en las economías grandes.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda