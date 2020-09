El lento regreso de la confianza

Ayer Fedesarrollo publicó su Encuesta de Opinión del Consumidor correspondiente al mes de agosto. En resumen, el índice de confianza de los consumidores colombianos (ICC) mejoró 7,3 puntos porcentuales y se ubicó en - 25,4%.



Si bien este indicador continúa en terreno negativo, implica un importante avance en comparación con el -41,3 por ciento, registrado en el pasado mes de abril, al arranque de las cuarentenas. Es evidente que el proceso de reapertura gradual de los sectores económicos se ha traducido en esta mejoría en la confianza de los ciudadanos.

Mejoría que se refleja en todos los niveles socioeconómicos y en cuatro de las cinco grandes capitales analizadas. Medellín fue la única ciudad en la que la confianza empeoró 4 puntos porcentuales, muy probablemente por el endurecimiento de las medidas de confinamiento por el aumento de los casos.



Esta percepción general se explica por una expectativa más positiva de los consumidores sobre la economía del país en los meses venideros. No obstante, frente a las condiciones económicas de cada hogar, el optimismo es mucho más moderado.



No causa sorpresa que la confianza se vea frenada por las preocupaciones económicas de los consumidores. A pesar de las reaperturas de los distintos sectores económicos, los niveles de desempleo se mantienen muy altos. Es decir, los ciudadanos pueden tener unas expectativas optimistas sobre la economía en general y unas no tan positivas con respecto al empleo y los ingresos.



La confianza de los actores es un factor crucial en el proceso de reactivación económica que hoy atraviesa el país. Ese lento regreso es positivo porque se aleja del desplome de abril pero lo más probable es que el indicador se mantenga en terreno negativo por lo que resta de año. Por la naturaleza de la pandemia es vital que los consumidores vuelvan a creer en el dinamismo de la economía y su capacidad de crear y proteger los empleos.