El metaverso de Zuckerberg

La semana pasada Mark Zuckerberg, creador de Facebook, anunció que el gigante tecnológico cambiará de nombre a ‘Meta’.



El llamado ‘metaverso’ será, de acuerdo al pionero de las redes sociales, “la próxima evolución de la conexión social”. De esta forma Zuckerberg visualiza un espacio virtual en línea donde avatares de los usuarios -con realidad virtual y aumentada- podrán socializar, comprar y trabajar, entre otras cosas.



Aunque no es la primera vez que una corporación de este tamaño emplea la estrategia de crear una nueva marca, rebranding, para ampliar sus oportunidades de negocios y de expansión, Facebook hizo este crucial anuncio en medio de una de las peores crisis corporativas que ha tenido en sus 17 años de vida. La filtración de documentos internos en The Wall Street Journal han elevado toda vía más el escrutinio de usuarios, gobiernos, legisladores estadounidenses y reguladores internacionales sobre las prácticas de esta red social y sus empresas asociadas, así como de su poder empresarial y el uso que hace de los datos.



Las críticas contra Facebook abarcan desde la inacción frente a la masificación de mensajes de odios y las noticias falsas hasta la influencia negativa de Instagram en niñas y adolescentes, pasando también por otros factores como el debilitamiento de las elecciones y la democracia.



Estas revelaciones han impulsado el debate sobre si es necesaria una mayor regulación gubernamental sobre las redes sociales y la información que recogen de sus usuarios. Ahora que Zuckerberg anuncia un paso siguiente para el negocio de estas compañías, en el ‘metaverso’, la oportunidad para los reguladores que no se repita el ‘salvaje oeste’ de sus antecesores será seguramente aprovechada.



Que la creación de Meta no vaya a borrar de un plumazo las dificultades de Facebook no significa que la visión de Zuckerberg del futuro no se acabe convirtiendo en realidad, tarde que temprano. Pero, en el corto plazo, las redes sociales deberán superar los legítimos cuestionamientos que hay en la sociedad y que hoy las aquejan.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda