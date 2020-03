El microcrédito contra el ‘gota a gota’

La posibilidad de acceder a préstamos de pequeños montos para actividades productivas estaría contribuyendo a que muchos colombianos vulnerables salgan de la pobreza extrema, según la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas), que agrupa a 41 entidades dedicadas a la modalidad.

La realidad crediticia de muchos excluidos del sistema financiero y en la informalidad, es la necesidad de recurrir a los ‘gota a gota’ para la supervivencia de sus hogares o sus pequeños negocios. Estos préstamos de montos bajos a altísimos intereses no solo son ilegales, sino también alimentan peligrosas redes criminales.



Esta situación es mucho más grave en zonas aisladas o centros rurales y dispersos, donde es costoso para el sistema financiero brindar sus servicios. Son precisamente esas regiones en donde la pobreza y la pobreza extrema, así como la baja educación financiera, recrudecen la exclusión de la población frente al crédito.



Según Asomicrofinanzas, habría unos 3,5 millones de clientes de microcrédito y una cartera de más de 15,3 billones de pesos. Los esfuerzos orientados a la inclusión de los colombianos más vulnerables, que también incorporan políticas para el financiamiento, se deben impulsar.



Dentro de las herramientas de la lucha contra la pobreza está la posibilidad de contar con esos préstamos, que pueden ser usados por sus usuarios no solo para no caer de nuevo en la pobreza, sino para escapar de las garras de los ‘gota a gota’. Esta infame expresión de usura, que victimiza a los más vulnerables, no puede seguir siendo una de las caras de la pobreza en el país.



En los últimos años han entrado en la discusión de los microcréditos las fintech como una manera de emplear la tecnología para sortear dificultades geográficas y los costos que implica para el sector tradicional llegar a zonas aisladas y a estos segmentos.



El Gobierno presentó un borrador de un documento Conpes de inclusión financiera en el sector fintech. Todos los instrumentos que mejoren y le den eficiencia a un sistema de microcréditos con mayor acceso a la población deben ser desarrollados.