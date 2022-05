El miedo se instaló

La jornada de ayer en Wall Street fue el reflejo de que los inversionistas del mundo están nerviosos y que el miedo se ha instalado en el mercado. Para dimensionar la noticia, decir que el índice tecnológico Nasdaq perdió 4,99 por ciento, lo que supone la tercera mayor caída de su historia tras las del 12 y 16 de marzo del 2020, cuando estalló por completo la pandemia.

Además, el Dow Jones siguió la misma línea y se dejó 3,12 por ciento, o lo que es lo mismo, bajó en tan solo una sesión más de 1.000 puntos.



Antes de eso, las bolsas de Europa y Asia, en su gran mayoría, también habían presentado bajas, aunque de menor calibre, mientras que los bonos del Tesoro estadounidense siguieron al alza hasta superar 3,1 por ciento por primera vez desde 2008, y ubicándose así una vez más como un activo refugio para los inquietos inversionistas.



Esto ocurrió un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera sus tasas de interés de referencia 50 puntos básicos, un movimiento que no mostraba ese impulso desde hace 22 años y que, de alguna forma, empieza a cambiar el panorama mundial de la política monetaria pospandemia hacia un enfoque menos expansivo para tratar de frenar una inflación que en Estados Unidos, al igual que en Colombia, no parece tener techo.



No obstante, el miedo de los inversionistas tiene otra explicación de fondo, y es que las perspectivas económicas de la primera potencia mundial cada vez se ven menos Halagüeñas. Después de que en el primer trimestre ya se presentara una caída de 1,4% en el PIB estadounidense, las alzas de tasas de la Fed hacen difícil prever que esa cifra se vaya a impulsar pronto, lo que pone no solo en jaque a ese país, sino a toda la economía global.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda