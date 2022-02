El paro armado

Esta semana que termina la declaratoria de paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha generado al menos una decena de atentados en cuatro departamentos. Pailitas y Curumaní en el Cesar, San Gil y Socorro (Santander), Santander de Quilichao y Caldono (Cauca) y la capital nortesantandereana de Cúcuta han registrado ataques contra la infraestructura vial, contra transporte intermunicipal de pasajeros y de carga, policías, torres de energía de ISA, infraestructura de Ecopetrol y una base militar.

Si bien la movilidad ha sido restaurada en prácticamente todos los puntos, esta arremetida subversiva no solo vuelve a generar temor y zozobra en estas regiones del país, sino que reedita imágenes y acciones que se creía erróneamente que no regresarían en algunas de estas latitudes.



Esto sin contemplar los impactos a las economías locales que pierden por los comercios cerrados, las amenazas al transporte de carga y por el deterioro de la infraestructura pública y privada. Estas afectaciones a vías y a transporte de carga se llevan a cabo en momentos en que el abastecimiento de alimentos y de insumos son preocupaciones ciudadanas.



El ELN ha decidido desplegar estas acciones terroristas a pocos días de la cita electoral del 13 de marzo, en las que millones de colombianos no sólo elegirán el nuevo Congreso de la República sino a los candidatos presidenciales en tres consultas multipartidistas. El desprecio de esta guerrilla a las libres decisiones políticas de los ciudadanos es inocultable, así como inaceptables este tipo de actos violentos en pleno proceso democrático.



Tanto la ciudadanía como, por ejemplo, los transportadores de carga y pasajeros requieren de una mayor protección. Todos los aspirantes a la Presidencia y a los escaños del Congreso deberían rechazar de manera inequívoca y contundente esta andanada terrorista del ELN que busca infructuosamente impactar la campaña electoral del país.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda