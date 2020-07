El peor, con señales positivas

Solo hasta el próximo 14 de agosto, el Dane publicará los datos del PIB nacional correspondiente al segundo trimestre de este año. No obstante, los indicadores de distintos aspectos de la economía, hasta ahora reportados, confirmarían al período entre abril y junio como el “peor trimestre” registrado.

Según estos mismos datos parciales, la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus habría tocado fondo en el mes de abril mientras que en mayo y junio se habrían reportado señales hacia la reactivación. Por ejemplo, el Índice de Seguimiento de la Economía, publicado por el Dane, reflejó en abril una histórica caída de 20,4 por ciento mientras que en mayo el nivel ya estaba en -16,6.



Otros indicadores como la demanda de energía, el transporte de carga y la producción industrial registraron comportamientos similares: una mejora en mayo tras un desplome sin antecedentes en abril.



El porcentaje de empresas funcionando con normalidad subió unos 14 puntos porcentuales en este período. Si bien aún no están disponibles todos los datos de junio, se espera una tendencia similar.



Es justo reconocer que esta reactivación, muy lenta para algunos críticos, no surgió de manera silvestre. La economía nacional da signos de vida en mayo gracias a una decisión política del Gobierno Nacional.



El proceso de reapertura gradual de sectores productivos, duramente criticado por varios sectores opositores, frenó la caída libre de la economía. En el inicio del tercer trimestre del año, el desafío es doble: mantener la actividad que generaron las reaperturas mientras el país transita por los momentos más críticos de la pandemia en términos de contagios y fallecidos.



Pasar de la reapertura a la reactivación no es fácil ni automático. Mientras el proceso gradual de reapertura implica crear las condiciones sanitarias y de seguridad para operar y vender, la reactivación implica la generación de un círculo virtuoso de actividad económica que termine por sacar al país del hueco donde lo hundió esta pandemia.