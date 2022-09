El peso de los combustibles

En medio de las cifras que se han ido viendo durante este año en cuanto a la importancia que tienen las industrias extractivas para la economía nacional, estas se vieron reforzadas con el reporte de las exportaciones hasta julio que publicó ayer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En este informe, de manera general, se muestra que el total de las ventas externas del país en los siete primeros meses del año llegó a casi US$35.000 millones, una cifra que no solo es mejor que la que se vio en el 2020 y 2021, sino que también supone un crecimiento de 46,7 por ciento respecto a los datos que se lograron en el 2019, en prepandemia.



De hecho, el país tiene que remontarse hasta el pasado 2012 para encontrar, en este mismo periodo, un nivel de exportaciones superior al que se viene registrando este año.

No obstante, la principal razón de este buen comportamiento -sin quitarle importancia al hecho de que todos los rubros de exportación se incrementan respecto a 2019-, es que las ventas de combustibles y productos de las industrias extractivas aportaron más de US$19.700 millones, mientras que en este mismo lapso de 2019 el dato fue de algo más de US$13.500 millones.



En términos porcentuales, del crecimiento del 46,7 por ciento de las exportaciones en general que presentó el país hasta julio, estas ventas externas aportaron 26,2 puntos porcentuales, mientras que los productos del agro contribuyeron con 11,5 puntos porcentuales y las manufacturas con 5,6 puntos porcentuales.



Por poner otro ejemplo, el valor de las exportaciones de petróleo y sus productos derivados, creció hasta julio un 71,3 por ciento frente al año pasado, mientras que esa misma comparación en el carbón arroja una variación positiva de 188,9 por ciento respecto a 2021, dos industrias que precisamente han mostrado recientemente su preocupación en cuanto a los impactos que tendría la nueva reforma tributaria en la viabilidad de sus proyectos.



Cifras como estas recuerdan una vez más que el aporte de la industria extractiva es clave para la economía nacional y las cuentas fiscales, y esa es una riqueza que Colombia haría mal en no seguir aprovechándola.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda