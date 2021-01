El ránking del manejo del Covid

Hace pocos días Bloomberg actualizó su listado de países con mayor Resiliencia en el manejo de la pandemia del coronavirus. Basado en 11 indicadores que van desde los casos reportados y el porcentaje de la población cubierta por las vacunas hasta la severidad de los confinamientos, el escalafón evalúa a las 53 economías más grandes.

La más reciente versión del ránking deja a Colombia mal ubicada.



Con un desplome de ocho posiciones, el país ocupa el puesto 51 entre 53 naciones analizadas, superando solo a México y a Sudáfrica. Debido a que las métricas de la calificación varían ante las decisiones de los gobiernos y la respuesta a las medidas contra la pandemia, esta es una fotografía instantánea de un momento en la gestión frente al coronavirus de estas 53 economías.

Como era de esperarse, la publicación de Bloomberg sirvió de munición a las voces críticas al manejo del Gobierno Nacional sobre la pandemia y la vacunación y fue calificado de injusta por sus defensores.



No obstante, más que una posición en un listado, la caída desde la medición de finales de noviembre sí refleja los altibajos que ha sufrido el Ejecutivo nacional y las administraciones locales en estos dos meses.



En primer lugar, el segundo pico que aún transita el país no solo se refleja en el aumento crítico de contagios y de fallecidos sino también en la falta de preparación de las autoridades para enfrentar la disparada de casos.



Segundo, esa falta de preparación se tradujo en el retorno de algunas medidas con un gran impacto socioeconómico: los confinamientos y las restricciones. Por mayor adaptación que hogares y empresas hayan adquirido frente a las cuarentenas, la actividad económica se resentirá. Por último las métricas de Bloomberg recogen la vacunación y su desarrollo.



No solo los avances en ese frente son pocos sino también falta más claridad en el arranque del plan. Más que un puesto, el listado muestra los problemas que hoy atraviesa la política.