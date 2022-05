El regreso de las mujeres

El pasado viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó su informe del mercado laboral de marzo pasado con una tasa de desempleo de 12,1 por ciento frente al mismo mes del año pasado. Uno de los resultados más destacados tiene que ver con el desempleo del empleo femenino. De los 1,58 millones de puestos de trabajo recuperados, dos terceras partes correspondieron a mujeres y un tercio a hombres.

Esta es una cifra relevante ya que el choque de la pandemia del coronavirus impactó de manera desproporcionada los niveles de empleo de las mujeres y los jóvenes. En el caso del trabajo femenino, las restricciones sanitarias y cierres afectaron sectores productivos con una alta presencia de mujeres como los servicios, el comercio, los restaurantes, el entretenimiento y el turismo, entre otros.



Otro factor en Colombia que impidió a las trabajadoras retornar más rápidamente al mercado laboral fue el largo cierre de los colegios y escuelas. Ante el confinamiento de los adultos mayores por la vulnerabilidad ante el covid-19 y los niños sin poder asistir a las aulas, cientos de miles de mujeres no pudieron salir a buscar trabajo.



No sorprende entonces que ante la reapertura de estos sectores y, en especial, ante el retorno presencial de los colegios, el empleo femenino registre esta dinámica positiva.

No obstante, a pesar de la reactivación económica que el país registró durante el año pasado, la tasa de desempleo en mujeres sigue alta en un 15,6 por ciento. De hecho, en marzo la brecha de género entre el empleo masculino y femenino, si bien se ha reducido, registró todavía una distancia de unos seis puntos porcentuales.



Estas cifras ratifican el inmenso daño que causó no solo a los niños y adolescentes sino a las madres y las mujeres cuidadoras del país el larguísimo e injustificado cierre de los colegios. Los impactos fueron tan fuertes que las mujeres colombianas apenas retoman ahora su presencia laboral.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda