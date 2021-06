El regreso de las restricciones

La semana pasada el Ministerio de Salud emitió una circular en la que pide a los alcaldes de ciudades con indicadores epidemiológicos deteriorados tomar medidas para frenar la propagación del coronavirus ante un tercer pico que no cede. Las localidades, por ejemplo, con ocupaciones de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) mayores al 85 por ciento pueden retornar a restricciones como el toque de queda, el ‘pico y cédula’ y otras.



Arauca, Bogotá, Bucaramanga, Florencia, Ibagué, Manizales, Mitú, Neiva, Popayán, Puerto Carreño, Puerto Inírida, San José del Guaviare y Cali son las ciudades en las que las autoridades podrían sustentar este regreso a las restricciones. Si bien la mayoría de estas urbes todavía no han definido los paquetes de restricciones que implementarán, el número de nuevos contagios y fallecimientos diarios es una realidad con una gravedad creciente.



Esta puerta del Minsalud a los alcaldes se abre en medio de la determinación, a principios de junio, del levantamiento de las restricciones en todo el territorio. Aunque las protestas y los bloqueos ilegales del paro impidieron un despliegue mayor de la reapertura total, lo cierto es que hoy no están en vigencia esas medidas restrictivas en la mayoría de ciudades.



La dureza del tercer pico de contagios puede conducir a un mandatario local a tomar la decisión de regresar las restricciones. Lo ideal sería no olvidar el aprendizaje en materia de contracción de las actividades económicas y de baja efectividad de algunas de esas medidas para la definición de un nuevo paquete de medidas. El retorno de un abanico indiscriminado de cierres implicaría que las lecciones de los confinamientos y sus impactos sociales y de empleo no fueron lo suficientemente comprendidas.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda