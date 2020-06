El regreso de los colegios

El anuncio del Gobierno Nacional sobre el eventual retorno a clases de los colegios del país ha generado dudas e incertidumbres dentro del sector educativo y los padres de familia. La decisión de reabrir las instituciones escolares es una de las más difíciles y complejas que deben tomar los gobiernos en medio de la pandemia del coronavirus y sin una vacuna.

Las directivas del Ministerio de Educación apuntan a un modelo mixto que alterne clases presenciales y estudio a distancia a partir del mes de agosto. Asimismo, los colegios deberán adaptarse a los protocolos sanitarios de distanciamiento social y definir su propia estrategia que deberá ser aprobada por las autoridades educativas regionales.



La ausencia de más de 10 millones de niños y adolescentes de las aulas públicas y privadas exacerba inequidades en materia de conectividad y de acceso a actividades pedagógicas. Los estudiantes con computador en casa y con suficiente ancho de banda podrán continuar, aunque parcialmente, su proceso de aprendizaje en comparación con aquellos sin esos recursos digitales.



Otra complicación de continuar sin clases toca a los padres. Si la recuperación económica continúa reabriendo sectores, muchos padres y madres deberán regresar a sus sitios de empleo y no tendrán con quién dejar a sus hijos en edad escolar.



El temor de profesores, directivos y padres de familia no es infundado. El distanciamiento social, así como el uso de tapabocas y hasta el lavado de manos, no son fáciles de aplicar en las escuelas públicas y los colegios privados del país. Los protocolos sanitarios deben no solo ser estrictos por tratarse de niños sino también vigilados por las autoridades locales.



El Gobierno podría adoptar un enfoque más gradual. No solo que dependa de las condiciones del municipio sino que retornen primero los estudiantes de últimos años de secundaria y después los pupilos más pequeños.



Por último, es crucial que la Presidencia y el Ministerio dediquen mucho más tiempo en la generación de confianza y credibilidad dentro de la comunidad educativa para dar un paso que genera tanta angustia.