El reto de mantener la guardia

Dos tendencias cambiaron drásticamente tanto la realidad como la percepción de la lucha contra la pandemia entre los meses de enero y febrero. Se trata del fin del segundo pico de contagios en el país y el arranque oficial del plan nacional de vacunación.



El 2021 arrancó con optimismo pero, a los pocos días, la disparada de casos y de fallecidos- que venía creciendo desde diciembre- no sólo generó temor e incertidumbre dentro de la población sino también trajo de nuevo los confinamientos y las restricciones en Bogotá y otras grandes ciudades.



Lo anterior sumado a la demora en el anuncio del inicio en forma de la inmunización minaron la confianza con la que terminó 2020 e impactó tanto los indicadores de percepción de hogares y consumidores como las dinámicas del mercado laboral y de sectores claves como el comercio.



La historia de febrero fue totalmente distinta. El fin del segundo pico trajo varias semanas de descenso sustancial en los registros de contagios y de muertes. De hecho, estas reducciones no son solo en los datos colombianos sino también en el resto del mundo. Las imágenes de la aplicación de vacunas al personal de salud y a los adultos mayores de 80 años ha sido un motivo indiscutible de optimismo y esperanza para millones de colombianos. Las críticas al Gobierno no han disminuido su intención pero ahora giran en torno al ritmo de la inmunización.



Todo esto no puede conducir al relajamiento en las medidas de protección contra el contagio. En simultánea habrá virus, apertura económica y vacunación. La reactivación necesita retomar su senda y eso implica mayor de exposición al riesgo. El reto es, sin perder optimismo, mantener la guardia.



