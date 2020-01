El reto es crear empleo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de publicar su reporte anual de perspectivas sociales y de empleo para 2020 y 2021. El panorama para América Latina en este frente no es el mejor: la tasa de desocupación de la región subió a un 8,1 por ciento en 2019 y este año podría aumentar a un 8,4 por ciento.

El informe estima en unos 25 millones los latinoamericanos que hoy están buscando empleo y no lo encuentran. La tasa de desocupación en los jóvenes alcanzó su nivel más alto en 20 años, el 19,8 por ciento, y la situación no mejorará para 2020.



En el caso de Colombia la OIT proyecta un crecimiento de unos 100 mil desempleados este año y el próximo llegaría a unos 2,7 millones. Al igual que en el resto de la región, mujeres y jóvenes son los grupos poblacionales más afectados. El impacto de la migración venezolana también es incluido dentro de los factores que explican estas dinámicas.



Las estadísticas confirman que uno de los principales desafíos sociales y económicos de Colombia para 2020 es la generación de más puestos de trabajo. De hecho, es un reto compartido con el resto de economías latinoamericanas. No obstante, las perspectivas regionales de la OIT apuntarían a que no se creará suficiente empleo.



Si bien las proyecciones de crecimiento del PIB para Colombia y América Latina son positivas para 2020 y mejores que el año pasado, lo mismo no se puede decir de las tasas de desempleo que tenderán al alza. Esto claramente requiere de unas políticas específicamente destinadas a generar plazas laborales.



Aún es pronto para saber el impacto que los incentivos incluidos dentro de la recientemente aprobada reforma tributaria tendrán sobre el empleo. El presidente Duque anunció que más de un millón de empleos serán creados por los 22 pactos del crecimiento con distintos sectores de la economía. Los colombianos deberían conocer mes a mes cuántos puestos de trabajo crean estas medidas.



framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda