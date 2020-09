El retorno del fútbol

Después de 184 días de parálisis por la pandemia del coronavirus, esta semana el fútbol profesional colombiano regresó a las canchas con el partido de ida de la Superliga entre Junior de Barranquilla y América de Cali.

El mismo día del encuentro, la Superintendencia de Sociedades publicó el informe sobre el comportamiento financiero de los 36 clubes de fútbol del país durante 2019. Los 20 equipos de la primera división y los 16 de la B reportaron el año pasado ingresos conjuntos de 646.900 millones de pesos, un incremento del 14,5 por ciento en comparación con 2018.



No obstante, las finanzas del fútbol nacional cerraron 2019 en rojo: las pérdidas totales fueron de 18.700 millones de pesos. De acuerdo a Supersociedades, se notó un esfuerzo de los clubes por generar nuevos ingresos por derechos deportivos, transmisiones de televisión, boletería y patrocinios publicitarios.



Un puñado de clubes “grandes” domina el ranking de ingresos. De cada 100 pesos que produce el fútbol profesional de las categorías A y B, catorce pesos los genera el Atlético Nacional de Medellín, 10,5 pesos el Junior y poco más de 9 pesos el Deportivo Cali.



La pandemia del coronavirus no solo cerró los estadios sino también golpeó a los equipos tanto por falta de taquilla y la suspensión por los protocolos sanitarios en los entrenamientos.



Si bien el fútbol profesional no ha sido de los “últimos en abrir”, la reactivación lo obliga a ajustes drásticos como la ausencia del público en los estadios y así habrá consecuencias en las finanzas de algunos clubes con alto número de seguidores.



El regreso de la competencia es un alivio para el canal deportivo pago que cuenta con los derechos de televisión y que también tendrá que diseñar atractivas estrategias para que la emoción del balompié regrese con fuerza a los colombianos en medio de la crisis del coronavirus. Por más ideas creativas que se tengan, la difícil situación financiera general de años anteriores se repetirá en 2020.