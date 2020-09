El trabajo en casa cuesta

La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y el Ministerio de Trabajo publicaron esta semana la “Encuesta de Conciliación de Vida Laboral y Personal”. Este estudio llega en momentos en que la pandemia del coronavirus ha desatado drásticas transformaciones en la forma de trabajar no solo para los colombianos sino para el resto del mundo.



Uno de esos cambios ha sido la aceleración del trabajo en casa, apoyado por el uso de herramientas tecnológicas y conexión a internet. Mientras que antes de la llegada de la covid-19 el 52 por ciento de los trabajadores solía realizar labores en su residencia, durante la pandemia este porcentaje subió a 86,7 por ciento.



Un efecto del trabajo en casa ha sido el aumento de las horas laboradas en comparación con el promedio antes de la pandemia. El 57,7 por ciento manifestaron que su jornada actual en teletrabajo supera las ocho horas diarias.



Además, mientras el 46 por ciento de los encuestados que trabajan hoy en casa aseguró que sus gastos aumentaron, el 32 por ciento reporta que sus ingresos disminuyeron. Estos gastos seguramente se refieren a las compras de computadores, micrófonos, capacidad de conectividad, impresoras, papel y demás elementos para transformar la casa en una oficina.



En el arranque de las cuarentenas, la novedad del trabajo remoto, forzado por el mandato gubernamental, condujo a un énfasis en sus no pocas ventajas frente a la normalidad. No obstante, seis meses de pandemia después, estas desventajas del trabajo en casa -más horas, más gastos, pocas opciones- se hacen cada vez más evidentes.



No basta con que el Ministerio de Trabajo impulse en el Congreso un proyecto de ley para normalizar el trabajo en casa. La “nueva normalidad” requiere un nuevo pacto social alrededor del teletrabajo que trascienda las necesarias reglas legales e incluya un nuevo equilibrio con la vida personal.



framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda