El trabajo ‘híbrido’

Esta semana el presidente Iván Duque sancionó la ley de ‘Trabajo en Casa’. La legislación habilita a las personas a desempeñar sus funciones por fuera de la oficina sin cambiar su relación laboral. También incluye el derecho a la ‘desconexión’, mantiene la jornada legal presencial y reconoce el auxilio de conectividad.



Tras un año de pandemia y la drástica implementación del trabajo remoto, el Ejecutivo y el Congreso diseñaron en conjunto esta norma que responde a las necesidades laborales de la ‘nueva normalidad’. Si bien el Estado y sus leyes siempre van rezagados frente a las transformaciones de la tecnología, es justo decir que este articulado brinda marco legal, protección de derechos y garantías laborales al trabajo en la casa.



No obstante, no es más que un primer paso en las normas que debería el Estado ajustar para adaptarse a los cambios en como los colombianos trabajan, o quisieran trabajar. Por ejemplo, la posibilidad de hacerlo desde casa no debería limitarse a una decisión transitoria. Si algo demostraron los confinamientos es precisamente la posibilidad de muchos trabajos y funciones de realizarse desde lugares distintos a la oficina. Asimismo, les quedó claro a muchas compañías tanto las necesidades de la presencialidad como las ventajas de un modelo híbrido que mezcle trabajo en casa y trabajo en las oficinas.



Sigue pendiente la aprobación de las normas para quienes laboran en las plataformas digitales, muchas de las cuales tuvieron un papel crucial en los momentos más estrictos del confinamiento. Domiciliarios, conductores y demás personas que usan las ‘apps’ para ganar su sustento necesitan un marco legal para trabajar y gozar de protección y derechos.



Mantener los modelos rígidos de las relaciones laborales, aún tras el choque del Covid-19, no solo es contraproducente, sino también impide un mayor dinamismo en la creación de puestos de trabajo.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda