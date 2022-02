Empleo para jóvenes y mujeres

Hoy el Dane dará a conocer el dato oficial del crecimiento del PIB correspondiente al año 2021. Más allá de si logra superar los dos dígitos, como lo anticipan muchas proyecciones que incluyen al Gobierno, la siguiente pregunta que hay que hacerse es cómo esta dinámica de la economía se traduce en indicadores sociales. En otras palabras, si la recuperación de los sectores productivos se está transmitiendo a todos los habitantes en términos de equidad.

Los reportes del mercado laboral del Dane muestran que, si bien la reapertura de las actividades productivas condujo a la recuperación de cientos de puestos de trabajo en 2021, aún se mantiene un preocupante rezago en los niveles de empleo en comparación con 2019. Si a lo anterior se añade que la fotografía del mercado laboral en ese año previo a la pandemia no era la mejor ni la más dinámica, estas preguntas ganan mucha más pertinencia.



Los datos más recientes muestran que la recuperación en puestos de trabajo, aunque mucho más optimista frente a 2020, sigue manteniendo una brecha entre hombres y mujeres y unas altas tasas de desempleo juvenil. No se trata de desconocer que el año de la reactivación económica generó asimismo empleo y mejoras en ingresos de los hogares pobres y vulnerables. No obstante, son necesarios esfuerzos mucho más específicos y contundentes que apunten a fortalecer las condiciones laborales de mujeres y de jóvenes.



Una noticia positiva hoy en cuanto al crecimiento de la economía colombiana en 2021 es la mejor oportunidad para continuar insistiendo en los mecanismos para que la recuperación se despliegue con criterio de equidad, esto es, con la creación de puestos de trabajo, el mejoramiento de ingresos y la reducción de la pobreza de mujeres y jóvenes en la mira.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda