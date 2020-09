Empleos para la generación ‘Covid’

Desde antes de la irrupción del coronavirus, la economía global enfrentaba dificultades para generar los suficientes puestos de trabajo para los jóvenes. Las tasas de desempleo para las nuevas generaciones eran mucho más altas que para el resto de los trabajadores, especialmente para las mujeres.



La pandemia agravó estas falencias estructurales de buena parte de las economías en desarrollo del mundo, incluida la colombiana, y amplió la brecha en la desocupación. El impacto ha sido severo y generalizado por todo el mundo.



Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recogió las opiniones de 12 mil jóvenes en 112 países sobre cómo la covid-19 había alterado su trabajo. Uno de cada ocho se quedaron sin formación, uno de cada seis perdió el empleo permanente y el 40 por ciento vio reducidos sus ingresos. Proporciones similares han experimentado deterioro en su salud mental por la ansiedad y la depresión.



Colombia no es ajena a esta tendencia global. De acuerdo al reporte de mercado laboral para el trimestre marzo-julio el desempleo de los jóvenes se disparó más de 12 puntos porcentuales y alcanzó el 29,7 por ciento. En el caso de las mujeres jóvenes la tasa subió al 37,7 por ciento. Para las 23 grandes ciudades del país, la desocupación juvenil registró un 35,5 por ciento, esto es uno de cada tres.



Cuando miles de jóvenes participan en las protestas de la semana pasada en Bogotá y otras capitales- algunos de ellos manifestándose con violencia- es inevitable conectar el malestar coyuntural contra el abuso policial con descontentos más permanentes sobre educación y empleo.



Mientras las oportunidades educativas han venido mejorando en años recientes, el mercado laboral no ha estado a la par con la creación de puestos de trabajo para los más jóvenes. Estos seis meses que van de la pandemia en Colombia tendrán un legado mucho más largo y destructor si no se crea más empleo para esta generación ‘Covid’. La rabia y la pérdida de talento permanecerán.



