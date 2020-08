Empresarios por la vacuna

Hace unos días el presidente Iván Duque anunció en su programa de televisión “Prevención y Acción” que un grupo de empresarios ayudaría al Gobierno Nacional a garantizar la obtención de la vacuna contra la covid-19.



Esta coalición del sector privado está siendo liderada por Gabriel Jaramillo, exCEO del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Si bien el Ministerio de Salud encabeza desde el Ejecutivo el programa de vacunación, este grupo de empresarios colaborará con insumos técnicos, capacidades organizaciones en distintos momentos de la cadena.

Además, tienen la tarea de crear un fondo de riesgo para fortalecer la posición de Colombia en el acceso a las vacunas. En palabras de Jaramillo en entrevista con El Tiempo: “nuestra labor es apoyar al Gobierno en aquellas disciplinas de conocimiento y capacidades que son robustas en el sector privado”.



Es sin duda una buena noticia que una coalición de empresarios haya atendido el llamado del presidente Duque y ya se encuentre en coordinación con las autoridades sanitarias para diseñar una estrategia para que la población colombiana tenga acceso a esta vacuna.



Constituye un avance positivo que la articulación público-privada no solo se despliegue en el desarrollo de los proyectos de la reactivación económica, sino también contribuya a la compleja tarea de asegurarle a los colombianos este vital acceso cuando las vacunas ya estén disponibles.



Las capacidades ejecutivas, robustas del sector privado, como lo afirma Jaramillo, serán de gran utilidad para el Gobierno y el Ministerio de Salud, especialmente, en un entorno de alto riesgo, gran incertidumbre y máxima flexibilidad como el que le espera a todo el proceso de la vacunación.



La crisis de esta pandemia del coronavirus ha demostrado que las empresas solas no podrán recuperar los niveles del pasado si no se brinda seguridad y salud a la ciudadanía.