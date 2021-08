En bajada del pico

Desde hace ya varias semanas el país viene registrando indicadores epidemiológicos más favorables. Precisamente ayer Colombia registró oficialmente 73 fallecidos por covid-19 y 2.467 nuevos casos, un nivel así no se reportaba desde hace más de un año.





Estas cifras ratifican que se transita por el descenso del tercer pico de la pandemia- que rompió récords de muertes y casos y se mantuvo, en simultánea con los paros y protestas de abril y mayo. Esta tendencia positiva se presenta en momentos en que el plan nacional de vacunación ha aplicado 33,7 millones de dosis e inmunizado con esquemas completos a más de 14,3 millones de colombianos, alrededor del 28 por ciento de la población.



La bajada de ese tercer pico es una noticia que alegra ante el doloroso costo en vidas- más de 124 mil- desde la irrupción del coronavirus en territorio colombiano. Implica asimismo una reducción en los niveles de ocupación de las UCIs y la impresionante presión sobre los equipos médicos en los hospitales y las autoridades sanitarias.



No obstante, es necesario recordar que la pandemia no ha terminado a pesar de las constantes reducciones en los reportes del Ministerio de Salud. Aún hay porcentajes importantes de población vulnerable y priorizada que no ha sido vacunada y que debe ser activamente persuadida ya que, con la entrada de los más jóvenes, al plan de vacunación estos mayores se quedarán atrás.



Sigue la incertidumbre del impacto de la variante Delta en el país, en especial con un porcentaje de la población vacunada, o al menos con una dosis, y se requiere que lleguen los nuevos lotes de vacunas Sinovac para las segundas dosis de miles. No hay que bajar la guardia.



framir@portafolio.co

​Twitter: @pachomiranda