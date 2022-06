Entre el covid y la ideología

Este miércoles el gobierno chino decidió levantar el estricto confinamiento de dos meses sobre Shanghái y así sus 25 millones de habitantes podrán regresar a la mayoría de sus actividades.

Esta cuarentena generalizada es producto de la política de ‘cero tolerancia’ con la que el gobierno de Xi Jinping está enfrentando el coronavirus. No obstante, mantener bajo algún tipo de restricciones a 1.200 millones de personas, así como cierres a las actividades productivas se ha traducido en una preocupante ralentización de la economía del gigante asiático.

China no solo es la segunda economía más importante del mundo sino el motor de la economía global por más de 20 años. De hecho, el freno al ritmo de reactivación de la economía china -cayendo tres meses consecutivos- está impactando la capacidad de recuperación a nivel mundial. Las perspectivas sobre el comportamiento del PIB chino no son las mejores y podría estar por debajo de EE. UU. este año, por primera vez en varias décadas. No solo la decisión del régimen de Beijing de abrazar un abordaje de cero covid -con sus inevitables consecuencias sanitarias y sobre la producción- sino también su estrategia económica, están enfriando el motor chino.

La creciente ruptura con EE. UU. y Occidente ha llevado a Xi Jinping a desplegar intervenciones económicas a sectores claves como la industria tecnológica, la construcción y el sector financiero que debilitan el dinamismo de las empresas privadas chinas.

El fin de la pandemia del coronavirus, la guerra rusa en Ucrania, la disparada de la inflación, la disrupción de las cadenas globales de suministro, entre otros factores, están marcando el fin de una era de globalización caracterizada por el acople entre la economía china y el resto de economías desarrolladas de Occidente. Este es un escenario que se ve cada vez más lejano.

