Escuchar a los restaurantes

Si bien las cuarentenas generalizadas impactan prácticamente a toda la actividad productiva de una región o ciudad, hay establecimientos comerciales que por los productos o servicios que venden terminan más golpeados que otros. El caso de los restaurantes es uno de los más dramáticos.



Tanto las grandes cadenas y los restaurantes de primera gama como los pequeños negocios formales de comidas en todos los barrios colombianos han sufrido un impacto alto por los confinamientos y luego por las distintas olas de cierres y restricciones. A pesar de la posibilidad, y el auge, de los pedidos a domicilio, éstos no alcanzan a compensar la pérdida en las ventas presenciales.



De acuerdo a cifras de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), la pandemia condujo al cierre de 48.100 establecimientos con la destrucción de unos 230 mil empleos directos y unos 490 mil indirectos. Al igual que en otros sectores comerciales, los restaurantes generan puestos de trabajo de mayoría femenina y participan en una cadena que incluye productos agrícolas.



No se trata de controvertir la necesidad de implementar medidas para enfrentar el segundo pico de contagios, que ha demostrado ser más agresivo que el primero, sino de llamar la atención para un diseño de restricciones que minimicen ese choque a actividades productivas. De hecho, las autoridades sanitarias no han identificado el servicio a la mesa como un factor de contagio más grave que las reuniones familiares decembrinas o las aglomeraciones del comercio informal.



Cerrar completamente una ciudad como Bogotá los fines de semana se traduce en un fuerte impacto a varios sectores, incluidos los restaurantes. Dado que las secretarías de salud pueden vigilar el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en estos establecimientos, ¿podrían flexibilizarse los cierres o abrir una hora adicional en la noche? ¿Podrían recibir una ayuda a la nómina más específica? Un diseño más ajustado de las restricciones podría salvar empleos.



