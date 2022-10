Espacios para los ajustes

El pasado jueves en el foro “Reforma tributaria en la recta final”, organizado por EL TIEMPO, Portafolio y ProBogotá, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo anunció algunos cambios en la iniciativa que continúa su trámite legislativo en el Congreso de la República. El jefe de las finanzas públicas informó que los nuevos impuestos a cobrarse sobre las industrias extractivas estarían limitados al petróleo y el carbón.

Mientras no definió qué pasaría con la no deducibilidad de las regalías y ratificó la continuidad de los actuales contratos de exploración petrolera, asimismo habló de una nueva fórmula para calcular la sobretasa de renta a estos sectores.



Por el lado de las zonas francas, Ocampo también habló de un nuevo esquema “mixto” que combinaría una tasa para ventas externas y otra para las internas.

Por el lado de las pensiones, la cabeza de la cartera económica se ratificó en su intención de gravarlas.



El encuentro en la sede de esta casa editorial ratificó que el Gobierno Nacional ya está aceptando modificaciones y ajustes al texto de la primera ponencia que surgió de las discusiones entre el Ejecutivo y los congresistas y que podrían traducirse en un recaudo menor a los 22 billones de pesos.



Es importante destacar esta apertura al diálogo del Ministro de Hacienda que probablemente abre la posibilidad de introducir más cambios en los próximos momentos del trámite. Sería positivo que en esa apertura para modificaciones se recogieran varias preocupaciones que los empresarios han señalado alrededor de la alta tasa efectiva de tributación sobre las compañías, así como las consecuencias de esta sobrecarga fiscal en las inversiones y la creación de empleo.



El entorno económico en el que el proyecto de subida de impuestos se está debatiendo viene enrareciéndose, en especial con la desaceleración que se proyecta para 2023, y plantea inquietudes válidas desde el sector privado y los hogares sobre los duros impactos de estos nuevos tributos en una sociedad que no termina de recuperarse.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda