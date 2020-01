Nuevo representante en Washington

La renuncia del embajador de Colombia en Estados Unidos, el exvicepresidente Francisco Santos, le pone al presidente Iván Duque el reto de escoger la persona adecuada para mantener el curso de las relaciones con uno de los principales aliados de Colombia.

Más allá del impacto de las declaraciones contra la diplomacia norteamericana que habrían conducido a la salida de Santos, las relaciones entre Washington y Bogotá no atraviesan un mal momento. De hecho, el secretario de Estado, Mike Pompeo, visitará hoy Colombia en el marco de una reunión ministerial de lucha contra el terrorismo.



Son varios los temas que han marcado la agenda diplomática entre las administraciones Trump y Duque. El principal ha sido el narcotráfico. Si bien Estados Unidos ha aumentado el paquete de ayuda económica en los últimos años, la dinámica de los cultivos ilícitos se convirtió en uno de los indicadores más álgidos para la Casa Blanca.



El año pasado, Colombia registró una reducción marginal en las hectáreas de coca que no solo frenó la tendencia creciente, sino también suavizó un poco la presión del gobierno Trump en la agenda antidrogas. De no mantenerse esa línea de buenos resultados, lo más probable es que la presión regrese.



Un segundo tema es Venezuela. En pocos días se cumplirá un año de la posesión de Juan Guaidó como presidente encargado del vecino país y del inicio de una estrategia hemisférica contra la dictadura de Maduro, en la que Washington y Colombia han sido protagonistas. El balance de ese camino es pobre y el cambio de régimen en Venezuela ya no parece estar dentro de las prioridades exteriores de Trump.



El nuevo representante colombiano en Washington debe mantener, en pleno año electoral, el apoyo bipartidista que soporta la política estadounidense hacia nuestro país en momentos de alta polarización. Dado que el 28 por ciento de las exportaciones colombianas van a Estados Unidos, esta elección no solo impacta la seguridad nacional, sino también la economía.