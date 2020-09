Las protestas de los últimos días en varias ciudades del país, desatadas por el abuso policial que le costó la vida a Javier Ordóñez, han vuelto a poner sobre la mesa el descontento social que marcó el final del año pasado en Colombia.



Si bien los confinamientos por la pandemia del coronavirus frenaron en seco las marchas, el fin de la cuarentena se encuentra con el surgimiento de nuevas jornadas con alta dosis de violencia tanto del lado de los manifestantes como de la Policía.



Si bien el detonante ha sido el abuso de la fuerza policial- con muchos casos que se remontan a varios años- las manifestaciones recogen tanto malestar nuevo por la crisis económica del coronavirus como el malestar que quedó del año pasado. Además, a las reacciones espontáneas de rabia se suman acciones más organizadas contra CAIs, supermercados, transporte público y locales comerciales.



La prioridad en estos momentos debe ser frenar la violencia urbana que hoy azota al país. El saldo trágico de estas protestas asciende a ocho víctimas, como mínimo, y es perentorio detener las agresiones y el vandalismo. El derecho a la protesta pacífica se debe garantizar pero no se puede responder a actos de violencia y brutalidad, como el que cobró la vida de Javier Ordóñez y otros ciudadanos, con más violencia.



Un segundo aspecto prioritario es el avance en las investigaciones que determinen la verdad en cada una de las inaceptables y trágicas muertes de los últimos días. Y garantizar que se definan responsabilidades y se haga Justicia. La Policía pidió ayer perdón por Javier Ordóñez.



Frenar la violencia y avanzar en la verdad y la Justicia no significa que la Policía Nacional no necesite revisar sus protocolos, formación y procedimientos. La institución policial requiere abordar sus falencias estructurales para poder recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos. Antes de las protestas 57 por ciento de los colombianos rechazaba a la Policía. Separar los malestares recientes de los anteriores no es fácil. Pero la violencia no debe ser el prerrequisito para los cambios.



Francisco Miranda Hamburger

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda