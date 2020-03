Futuro de Electricaribe

Este viernes el Gobierno desarrollará de manera virtual la varias veces programada subasta para vender la operación de Electricaribe. Se trata de un proceso crucial para el futuro del mercado eléctrico y el servicio de energía para la región Caribe y sus 10 millones de habitantes.



Electricaribe ha sido una historia de horror para los usuarios de la Costa Caribe, con continuos apagones, una acendrada cultura del no pago, un profundo rezago en las inversiones en infraestructura, entre otras dificultades. Intervenida desde 2016, el Gobierno ha hecho lo máximo posible para que la empresa y el servicio de energía en el Caribe sea atractivo para potenciales oferentes. Electricaribe atiende actualmente a unos 2,7 millones de clientes, que constituyen aproximadamente el 23 por ciento del mercado colombiano.



La administración de Iván Duque se ha comprometido a fondo con la estructuración de una solución definitiva para el problema del servicio energético para la región Caribe. El gobierno nacional incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo un paquete de salvamento para Electricaribe que contempla una sobretasa que están pagando los hogares de altos estratos en todo el país. Además, asumió el pasivo pensional de la empresa por unos 1,7 billones de pesos.



No obstante, el camino hacia la subasta de hoy ha sido accidentado. Hace pocos días Celsia anunció su negativa en participar en el proceso. Primero se ofertará todo el mercado regional. De no presentarse un oferente, se subastarán dos mercados segmentados: Caribe Sol- Atlántico, Magdalena y La Guajira- y Caribe Mar- Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba-. Pero las condiciones del mercado, las tarifas, el no pago de los usuarios y los multimillonarios planes de inversión requeridos a diez años- por ejemplo, unos 3,7 billones para Caribe Sol- han desanimado a la mayoría de posibles compradores. Al día de la subasta, solo EPM mantiene un interés sobre el segmento de Caribe Mar.



De no encontrar un compradora para Caribe Sol, el Gobierno tendría que seguir respondiendo por las inversiones y continuar la difícil búsqueda. Hoy se dará un avance en la solución estructural para la energía de la Costa Caribe pero todo indica que el problema continuará con el otro bloque.



