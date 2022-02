Golpes a la confianza

Fedesarrollo publicó hace pocos días los resultados de su Encuesta de Opinión del Consumidor correspondiente a enero pasado. El Índice muestra una caída notoria de 6,5 puntos porcentuales para llegar a -13,5%. De hecho, es el tercer mes consecutivo en que este indicador de confianza registra movimientos negativos.

Precisamente la confianza de los consumidores, junto a la de empresarios, comerciantes e industriGolpes a la confianzaes, constituyó uno de los medidores del estado saludable de la reactivación de la economía colombiana. Tendencias que no solo registraron las encuestas de Fedesarrollo sino también ejercicios similares como las encuestas de Pulso Social y Pulso Empresarial del Dane.



Esta confianza del consumidor es crucial ya que refleja las expectativas de los ciudadanos frente a la situación económica de sus hogares y a la de la economía en general. Refleja además la disposición de compra y adquisición de bienes, así como toma el pulso del optimismo con el que esos hogares están encarando los meses futuros. Un resultado de esta naturaleza no genera mayor sorpresa dadas las dinámicas recientes de la inflación y de las elecciones.



Los consumidores no podían seguir blindados ante la disparada de los precios, en especial de los alimentos, que mina su capacidad de compra y les impide disfrutar de los beneficios de la reactivación económica. La llegada en forma de la contienda electoral asimismo despierta incertidumbres que se experimentan en los hogares y se traducen en las expectativas del bienestar. De igual manera, aunque se ha reducido, el rezago de empleos frente al crecimiento económico sigue dejando a miles de colombianos atrás en el camino de la recuperación. Es probable es que esa confianza siga golpeada en los próximos meses.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda