Hablemos de economía

El histórico desplome de la economía colombiana de 15,7 por ciento del PIB durante el segundo trimestre de este año debería generar en todos los actores sociales tanto una dimensión de la magnitud de la crisis como un sentido de urgencia para definir cómo se enfrenta.



Transcurrido más de la mitad del tercer trimestre, las grandes ciudades transitan el peor momento de la pandemia del coronavirus mientras que el ritmo de la reactivación es heterogéneo, por no decir lento en algunos sectores.



Las primeras cifras correspondientes a julio que se están publicando apuntan a un freno en la velocidad de reapertura que varias grandes capitales habían ganado en los meses de mayo y junio.



Por ejemplo, el informe de coyuntura económica de Fenalco recoge esa reducción en el ritmo de la recuperación del sector del comercio, que cayó un 34 por ciento entre abril y junio. De acuerdo al gremio de los comerciantes, el 30 por ciento de los restaurantes han cerrado y las ventas de los locales reportan un 30 a 40 por ciento de los niveles normales de operación.



Estas cifras no generan mayor sorpresa. En las semanas recientes distintas medidas de cuarentenas, toques de queda, confinamientos, ley seca y otras prohibiciones han sido instauradas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, entre otras ciudades.



El conjunto de restricciones y encierros no solo golpea la actividad económica de comercios, obras de construcción e industrias sino también desanima a los hogares y los ciudadanos.



Han sido cinco meses con una de las cuarentenas más largas, y en unos casos estrictas, de la región e incluso del mundo. Crece el consenso sobre los inmensos costos sociales y económicos que la reiterada opción por el confinamiento ha infligido en la economías de las principales urbes del país. Un reporte de Anif calcula, por ejemplo, que Bogotá responde por un tercio del total las pérdidas acumuladas por ingresos laborales, seguida de Medellín y Cali con el 10 y el 9 por ciento, respectivamente.



El cansancio en varios sectores productivos como el comercial se está empezando a sentir. En días anteriores se han presentado en la capital de la República marchas y manifestaciones de protesta de pequeños comerciantes contra la más reciente decisión del Distrito de una cuarentena para siete localidades.



Por más argumentos sanitarios que esgrima la Alcaldía bogotana , las cuarentenas, así sean sectorizadas, están perdiendo tanto su efectividad como su legitimidad como instrumento favorito para el control de los contagios.



Una de las decisiones más cruciales del Gobierno Nacional fue la de entregar la “llave de la gradualidad” de la reapertura económica a los alcaldes y mandatarios locales. Tener esa llave se refleja no solo en las condiciones en que se abren sectores como el comercio y el transporte aéreo sino también en las consecuencias de cierres en el ritmo de la economía local.



Como lo afirmó el presidente de la Andi, Bruce MacMaster, “ es importante que los alcaldes empiecen a presentar sus planes de recuperación y rendir cuentas sobre lo económico”. Esa división de responsabilidades entre la Nación con el crecimiento económico y las ciudades con los indicadores sanitarios no está escrita en ningún lado y dificulta que los gobiernos locales desplieguen una visión integral de salud y economía.



Ya Bogotá presentó un plan local de recuperación que tiene sus aciertos y que debería complementarse desde otros sectores como la digitalización, la logística y la transformación de cadenas productivas. No sólo el Gobierno Nacional y las empresas deben hablar de recuperación. Los alcaldes, en sus funciones puntuales, deciden también sobre la economía.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter:@pachomiranda